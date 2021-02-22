Сильный пожар в Екатеринбурге: горят жилой дом и шиномонтажная мастерская

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Екатеринбурге вспыхнул пожар в частном жилом доме и помещении шиномонтажной мастерской, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Информация о пострадавших не поступала. Девять человек удалось спасти. "Сообщение о пожаре на Московском тракте у торгово-развлекательного центра "Мега" в Екатеринбурге поступило в 4:46 (2:46 по московскому времени). В 6:57 по местному времени пожар был локализован на площади 200 кв.м. Горят надворные постройки, частный жилой дом и помещение шиномонтажной мастерской", - сказал собеседник ТАСС.

По его словам, пожарные спасли девять человек, трое из которых - дети. "Тушение пожара осложнялось сильной задымленностью, а также высокой плотностью застройки. На месте работают девять единиц спецтехники и 31 человек личного состава", - добавил собеседник агентства.-0-