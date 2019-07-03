Сильный смерч прошел по китайскому городу Кайюнь

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек погибли, жилым кварталам, автотранспорту и городской инфраструктуре нанесен крупный ущерб, передает телеканал
Сильнейший смерч прошелся по жилым кварталам, поднимая на десятки метров рекламные щиты, скамейки, сорванные крыши, опрокидывая автомобили. В результате нашествия смерча город сильно поврежден: в домах разбиты окна, на стенах выбоины, машины искорежены.
По предварительной информации, 120 человек пострадали. Данные уточняются.-0-
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