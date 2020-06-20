Силы самообороны Японии обнаружили неизвестную подлодку

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силы самообороны Японии обнаружили в прилегающей к территориальным водам страны зоне неизвестную субмарину. Об этом сообщило Минобороны Японии Twitter.

"18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима (префектуры Кагосима – ред.). После этого в первой половине дня в субботу 20 июня та же подводная лодка была обнаружена к западу от острова Екоатэ (префектуры Кагосима – ред.) за пределами прилежащей зоны, она двигается на запад", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "министр обороны приказал сделать все возможное для поддержания бдительности и сбора соответствующей информации".-0-