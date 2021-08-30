Силы сопротивления Панджшера отбили атаку талибов на один из аванпостов

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силы национального сопротивления из северной афганской провинции Панджшер, которая не подчинилась радикальному движению "Талибан", отбили атаку боевиков на один из аванпостов в западной части региона. Об этом сообщил по телефону ТАСС источник в указанной провинции.

"Сегодня вечером талибы попытались прорваться в Панджшер через один из аванпостов на западном направлении, однако их нападение было отбито. Среди талибов есть погибшие и раненые. Обстановка в регионе в настоящий момент спокойная", - сказал собеседник агентства.-0-