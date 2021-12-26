Синагогу VII века нашли в ходе раскопок на юге Турции

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкие археологи обнаружили датируемую VII веком нашей эры синагогу под жилым домом в районе города Сиде на юге республики. Об этом сообщает ТАСС.

Существовали исторические записи о том, что евреи проживали в Сиде, но мы нашли первое весомое доказательство.

Здание синагоги было найдено в городе Сиде в результате многолетних раскопок в районе Манавгат провинции Анталья. По словам Аланьялы, "синагоги не так заметны, как мечети или церкви" из-за особенностей конструкции, поэтому их не так просто найти.

Слова, написанные на синагоге, проливают свет на ее историю. Они гласят: "Иосиф из Коракесиона (современный район Алании - прим. ТАСС) посвятил это сыну Даниэлю". По словам ученого, Даниэль умер, когда ему было всего два с половиной года, и Иосиф оплатил расходы на реставрацию синагоги.-0-