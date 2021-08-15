Синоптики зафиксировали на юге Испании новый температурный рекорд

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый температурный рекорд был зафиксирован в автономном сообществе Андалусия на юге Испании. Об этом в воскресенье информировал аккаунт регионального отделения Государственного метеорологического агентства страны, сообщает ТАСС."Максимальная температура в субботу в муниципалитете Монторо 47,2 градуса", - говорится в публикации.Предыдущий рекорд был зафиксирован в июле 2017 года в Кордове (автономное сообщество Андалусия), когда столбик термометра достиг отметки в 46,9 градуса.С 11 августа на территории почти всей Испании установилась сильная жара. Государственное метеорологическое агентство повысило уровень погодной опасности в некоторых провинциях до самого высокого - красного.-0-