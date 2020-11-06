Сирия осталась без электричества

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территория всей Сирии осталась 6 ноября без электричества из-за аварии, сообщает агентство SANA.

К масштабному отключению привел сбой в электросети. Источник в Министерстве энергетики Сирии сообщил, что в данный момент ведутся работы по устранению неисправности и постепенному восстановлению подачи электроэнергии.

Точные причины аварии не сообщаются. В августе нынешнего года электричество отключилось по всей Сирии после взрыва на Арабском газопроводе, который позже был признан терактом.-0