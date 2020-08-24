Сирия осталась без электричества после взрыва на газопроводе

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24 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Вся территория Сирии обесточена из-за взрыва, прогремевшего в понедельник на газопроводе на юге республики. Об этом пишет агентство SANA со ссылкой на заявление сирийского министра нефти и минеральных ресурсов Али Ганима, сообщает ТАСС. Взрыв произошел из-за теракта. Как сообщает сирийский телеканал Al Ekhbariya, Али Ганим заявил, что в результате инцидента из строя вышли три электростанции. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения. Позже агентство SANA сообщило со ссылкой на министра электроэнергетики республики Мухаммеда Зухера Харбутли, что подача электроэнергии в Сирии постепенно восстанавливается. По его информации, специалистам удалось перезапустить некоторые вышедшие из строя электростанции, снабдить электроэнергией жизненно важные объекты и начать постепенное восстановление подачи электричества в некоторые провинции страны. Агентство также информирует, что в настоящий момент команда пожарных прибыла на место инцидента и работает над тушением вызванного взрывом возгорания. Ранее министр электроэнергетики Сирии уточнил, что взрыв произошел на участке газопровода между городами Думейр и Адра, расположенными в провинции Дамаск.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!