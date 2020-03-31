Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе города Хомс

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31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сирийские средства ПВО уничтожили несколько ракет, выпущенных израильскими самолетами в районе города Хомс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.
По информации агентства, израильские ВВС нанесли удары из воздушного пространства соседнего Ливана. "Сирийские силы ПВО ведут огонь по воздушным целям и сумели поразить несколько ракет противника", - говорится в сообщении.
Арабский телеканал Al Hadath передает, что атаке со стороны Израиля подвергся военный аэродром Шайрат, который находится в 38 км к востоку от Хомса. По военным объектам в районе этой авиабазы было выпущено не менее восьми ракет.
Города Хомс является административным центром одноименной провинции и находится в 165 км от Дамаска.-0-