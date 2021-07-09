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09 июля 2021, 10:31

Системы предупреждения о стихийных бедствиях могут предотвратить гибель 23 тыс. человек в год

Фото Unsplash/Дж.Таунер
Фото Unsplash/Дж.Таунер

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совершенствование механизмов прогноза погоды и укрепление систем раннего предупреждения об опасных климатических явлениях помогут спасти жизни примерно 23 тыс. человек в год и принесут экономическую выгоду в размере $162 млрд. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), сообщается на сайте Центра новостей ООН.

ВМО опубликовала первый доклад о пробелах в области гидрометеорологии. Его авторы представили рекомендации по повышению стандартов метеорологического и климатического обслуживания.

Эксперты уверены, что инвестиции в укрепление систем заблаговременных предупреждений об опасных явлениях могут принести выгоду, как минимум в десять раз превышающую затраты на них. Тем не менее эффективными гидрометеорологическими услугами в настоящее время располагают только 40% стран. В наименее развитых странах, в частности в малых островных развивающихся государствах, которые оказались на переднем крае борьбы с изменениями климата, такие службы крайне слабо развиты.

При этом развивающиеся страны менее других загрязняют атмосферу парниковыми газами, однако от последствий изменения климата они страдают в три раза больше, чем страны с высоким уровнем дохода.

"Наш климат быстро меняется. Последнее десятилетие было самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура примерно на 1,2 градуса по Цельсию выше, чем в доиндустриальный период. Мы значительно отстаем от графика сокращения глобальных выбросов парниковых газов, соблюдение которого необходимо для того, чтобы предотвратить наихудшие последствия изменения климата и ограничить в соответствии с Парижским соглашением рост температуры в пределах 1,5 по Цельсию", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Он напомнил, что без надлежащей системы адаптации к новым вызовам не обойтись. Точные прогнозы погоды и системы раненного предупреждения о возможных стихийных явлениях являются частью стратегии адаптации. "Научно обоснованное, опирающееся на необходимые данные метеорологическое и климатическое обслуживание является основой эффективных мер по адаптации", - подчеркнул Петтери Таалас.-0-

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