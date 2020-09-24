Ситуация с COVID-19 в Армении вновь ухудшается - Пашинян

24 сентября, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Ситуация с COVID-19 в Армении вновь ухудшается. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян на заседании правительства, отметив, что за последний день из 3 913 тестов 374 оказались положительными.

По словам премьер-министра, ухудшение эпидемиологической ситуации связано, прежде всего, с повышением мобильности людей. "И как нам справиться с этой ситуацией? Наша позиция остается прежней: мы должны жить параллельно с COVID-19. И здесь многое зависит от личной ответственности каждого из нас. Конечно, необходимо использовать и строгие административные методы. Мы договорились, что контролирующие органы и полиция усилят контроль за соблюдением правил. Но с другой стороны, мы должны понимать, что есть красные черты", - сказал премьер-министр, добавив, что красная черта - момент, когда больничные возможности будут исчерпаны и правительству придется принимать другие решения.

Никол Пашинян подчеркнул, что дополнительный резерв в больницах Армении, развернутый в июле, готов в любой момент начать обслуживание пациентов с COVID-19.

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил, что на данный момент для больных с COVID-19 выделены около 1 230 обычных и 170 реанимационных коек, 30% из них все еще остаются свободными. Сегодня 5 больниц занимаются лечением COVID-19, еще три выделены для новорожденных и беременных. В дополнительном резерве находятся около 2,8 тыс. обычных коек и 300 реанимационных, рассказал министр.

Общее число зараженных COVID-19 в Армении составляет 48 251, с момента начала эпидемии скончались 945 больных. Из-за эпидемии в стране 16 марта был объявлен режим чрезвычайного положения, он неоднократно продлевался. 11 сентября режим ЧП был заменен на карантин, который будет действовать до 11 января 2021 года включительно.-0-