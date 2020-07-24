Ситуация с COVID-19 в Казахстане стабилизируется

24 июля, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Глава Министерства здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой заявил, что за последнюю неделю в Казахстане прослеживается тенденция к стабилизации заболеваемости и смертности от COVID-19.

Он уточнил, что в среднем в стране выявляют 1,6 тыс. - 1,7 тыс. зараженных в сутки. Алексей Цой также напомнил, что Минздрав Казахстана по рекомендации Всемирной организации здравоохранения с 1 августа будет по-новому вести статистику зараженных COVID-19. В нее будут включать как лабораторно подтвержденные случаи инфицирования, так и данные о вирусных пневмониях, имеющих схожие с COVID-19 симптомы. Сейчас в Казахстане, как и в большинстве стран, осуществляется учет только лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

По словам министра, новый подход позволит сделать правильные прогнозы заболеваемости, адекватно планировать необходимые ресурсы, медицинские кадры, койки, медицинское оборудование, лекарственные средства и обеспечить прозрачность статистических данных. "Это подчеркивает открытую политику нашего государства в готовности совместно противостоять пандемии коронавируса и изучать ее последствия с международным сообществом. Считаем, что принятие рекомендации ВОЗ по применению международной классификации болезни станет примером для других стран. Предлагаю странам ШОС поддержать данное предложение, ведь чем большее количество стран последует этой модели, тем больше будет обеспечена прозрачность для формирования политики на основе фактических данных", - заявил глава Минздрава РК.

По последним данным, в Казахстане подтверждено свыше 76 тыс. случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 585 человек.-0-