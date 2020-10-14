Ситуация с COVID-19 в России управляема и не требует введения ограничений - вице-премьер РФ

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ и осенне-зимний эпидемический период настораживают, однако введение ограничительных мер не требуется. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и осенне-зимний эпидемический период настораживают, но проведенные весной мероприятия по подготовке, по тому, что сейчас появились уже две вакцины, позволяют нам быть уверенными в проведении всех мероприятий сейчас. По нашему мнению, ситуация управляема и не требует введения ограничительных мер", - сказала Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что все регионы и граждане должны соблюдать меры безопасности.

При этом она заявила, что запаса средств индивидуальной защиты в ряде регионов России хватит меньше чем на месяц, а в некоторых - чуть больше чем на неделю. Она добавила, что в ряде регионов также отмечается низкий запас лекарственных препаратов. "В этой связи я бы хотела обратить внимание, что на сегодняшний день мощности промышленных предприятий позволяют удовлетворить запросы во всех средствах, которые применяются при лечении, при оказании помощи, профилактике коронавирусной инфекции. То же самое относится и к фармпрепаратам. Производителями выпускается 15 препаратов, которые рекомендованы Минздравом РФ", - сказала Голикова.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 340 409 случаев заражения, выздоровели 1 039 705 человек, умерли 23 205.-0-