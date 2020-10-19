Ситуация с коронавирусом в Харькове крайне критическая - председатель обладминистрации

19 октября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Харькове (Украина) крайне критическая, повторяется сценарий Италии. Об этом заявил председатель Харьковской облгосадминистрации (ОГА) Алексей Кучер на своей странице в Facebook.

"Друзья, шутки закончились. С сегодняшнего дня Харьков и некоторые районы области официально - в красной зоне карантина. Это означает, что ситуация в городе крайне критическая. Для предотвращения заболеваемости COVID-19 будут усилены карантинные меры в соответствии с требованиями кабинета министров Украины", - отметил Кучер. Он призвал местное население следовать противоэпидемиологическим требованиям: соблюдать социальную дистанцию, носить маски в общественных местах, регулярно мыть руки и использовать антисептические средства. Он подчеркнул, что сейчас от каждого зависит его жизнь и жизнь родных. "Уберечь можно тысячи харьковчан, если каждый будет ответственно соблюдать карантинные мероприятия и ценить свою жизнь и здоровье", - отметил председатель ОГА.

"Случилось то, что мы видели ранее в Италии. Переполненные больницы, нехватка врачей и коек, а также тысячи больных, которых мы вынуждены развозить по больницам области", - добавил Алексей Кучер.

По состоянию на утро 19 октября в Харьковской области подтверждено 595 новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала вспышки - 29 118, в том числе 403 случая - в Харькове. За сутки на в области скончались шесть зараженных, всего с начала эпидемии умерли 445 больных COVID-19, выздоровели за сутки 25 человек, всего - 5618. В Украине в общей сложности лабораторно подтверждено 303 638 случаев COVID-19, из них за сутки 4766.-0-