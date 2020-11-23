Ситуация с коронавирусом в Москве сглаживается - Собянин

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие в Москве ограничения из-за коронавируса крайне неприятны, но необходимы и дают эффект. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

"По согласованию с правительством Российской Федерации мы приняли целый ряд мер ограничительного характера в Москве. Это крайне неприятные, но необходимые меры. Это дистанционное обучение, работа на удаленке, ограничительные меры в области культурно-массовых мероприятий и ряд других, включая ограничения работы ресторанов и ночных клубов, - сказал Собянин. - Это, безусловно, дает свой эффект. В последние две недели мы видим сглаживание эпидемического процесса".

Он отметил, что в Москве количество вновь выявленных пациентов с пневмонией составило 2%, что является самым низким показателем за последние недели. "Последние две недели мы видим сглаживание процесса. За последнюю неделю количество вновь выявленных заболевших было около 6%. В Москве создана достаточно серьезная система по выявлению пневмонии, поэтому выявляемость одна из лучших в стране. Я в этом уверен. Количество вновь выявленных больных пневмонией 2%, динамика самая маленькая за все предыдущие недели", - сказал Собянин.

Также мэр российской столицы рассказал, что в запасе у Москвы есть коечный фонд объемом 5 тыс. коек. Не были затронуты больницы, которые оказывают плановую помощь. "В Москве напряженно, но стабильно продолжают оказываться все спектры медицинской помощи - экстренная медпомощь, плановая помощь, скорая, работа амбулаторного звена, поликлиническая помощь. Надеюсь, что и дальше мы сможем удержать ситуацию", - добавил Сергей Собянин.

За минувшие сутки в Москве подтверждено 6 866 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализирован 1 341 пациент с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 429 человек. Общее число зараженных в России достигло 2 114 502, с момента вспышки скончались 36 540 человек.-0-