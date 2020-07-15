Ситуация с коронавирусом в России улучшается, пик пройден - Мишустин

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с коронавирусом в России улучшается, пик пандемии пройден. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

Глава правительства отметил, что за минувшие сутки в России прирост заболеваемости минимальный, не превышает 1%. Такое положение дел, по его словам, позволяет проводить совещания по эпидемиологической ситуации намного реже. "Раньше заседания Координационного совета проводились чуть ли не ежедневно, а сейчас для решения всех неотложных вопросов вполне хватает еженедельной встречи", - указал он. В то же время, как заявил премьер, это не дает права расслабляться - необходимо и дальше вести мониторинг, выявлять заболевших, оперативно оказывать им помощь.

Михаил Мишустин подчеркнул, что это касается и поддержки регионов, во многих из которых сейчас снимаются карантинные ограничения, уже можно посещать общественные места или выезжать на отдых. "Важно не забывать о мерах безопасности. В регионы, у которых не хватает собственных сил для борьбы с инфекцией, мы по-прежнему будем направлять бригады врачей для помощи местным медикам, как это было, например, в Дагестане", - подчеркнул российский премьер.

Также Михаил Мишустин рассказал, что правительство РФ продлило до 1 мая 2021 года срок бесплатного предоставления медучреждениям тест-систем для выявления коронавируса. "Мы продолжим практику массового тестирования граждан", - заявил он.

Общее число зараженных COVID-19 в России, по последним данным, составляет 746 369. С момента вспышки скончались 11 770 человек.-0-