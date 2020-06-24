Ситуация с паводками в Западной Украине является критической - премьер

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 24 июня 2020
Минск Переменная облачность +25°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:48 Карпенко: педагог должен стать для ученика путеводителем в потоке информации Общество
17:43 Число коррупционных преступлений за январь-май снизилось - Генпрокуратура Общество
17:38 Единый реестр лицензий будет создан в Беларуси до 1 июля Экономика
17:34 Летопись фестиваля национальных культур от фотокора БЕЛТА представили в Гродно Регионы
17:32 Совмин установил порядок учета, мониторинга и инвентаризации торфяников Общество
17:32 Подготовка к отопительному сезону в Беларуси должна завершиться до 30 сентября Общество
17:30 Как борисовская библиотека помогает заключенным сохранить связь с семьей Регионы
17:24 Останки погибшего в Беларуси красноармейца из Грузии захоронят на родине Общество
17:18 Еще часть больниц Минска, Минской и Гомельской областей переходит к работе в обычном режиме Регионы
17:15 Соцобъекты и промышленность - Сергеенко с рабочей поездкой посетил Мозырь Регионы
17:14 МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году В мире
17:11 МИД и БДИПЧ обсудили вопросы международного наблюдения за кампанией по выборам президента в Беларуси Политика
17:03 К решению проблемы конкретного человека надо подходить системно - Чуприс Регионы
16:59 По амнистии на свободу в Беларуси вышли более 540 осужденных Общество
16:53 Ректор МГЛУ: необходимо быть благоразумными ради достойных выборов и спокойной жизни в будущем Общество
16:50 В Бресте эвакуировали персонал и посетителей торгового центра Происшествия
16:44 Ситуация с паводками в Западной Украине является критической - премьер В мире
16:43 Никто из фигурантов "сахарного дела" пока не заключил досудебное соглашение Происшествия
16:33 Все пункты тестирования в Гродненской области готовы к вступительной кампании Регионы
16:14 В Беларуси среди молодежи насчитывается более 76 тыс. волонтеров Общество
16:09 Правительство утвердило новую редакцию визовых правил Беларуси Общество
16:00 Заседание по делу Осиповичского вагоностроительного завода назначено на октябрь Общество
16:00 Средняя зарплата в Беларуси в мае составила Br1227,9 Общество
15:59 Правительство рассмотрело ситуацию на рынке труда Экономика
15:50 Беларусь и Венгрия намерены расширять сотрудничество в атомной энергетике Экономика
15:49 Задолженность по алиментам с 1 июля будут считать по-новому Общество
15:45 США могут ввести пошлины на импорт товаров из европейских стран на $3,1 млрд В мире
15:41 Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 27 июня Общество
15:37 Томильчик: государство доверяет современному поколению и поддерживает молодежные инициативы Общество
15:27 Белорусские специалисты приняли участие в капитальном ремонте автодороги М05 Киев - Одесса Экономика
Все новости
Все новости
В мире
24 июня 2020, 16:44

Ситуация с паводками в Западной Украине является критической - премьер

Денис Шмыгаль (слева). Фото Укринформ
Денис Шмыгаль (слева). Фото Укринформ

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с паводками в Западной Украине является критической, затопление превосходит масштаб 2008 года. Об этом заявил в видеообращении премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который срочно вылетел в Ивано-Франковскую область, сообщает УНН.

"Проинспектировали равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически затопление превосходит масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом", - сказал премьер.

Под руководством премьер-министра создан оперативный штаб по преодолению последствий наводнений.

В пресс-службе Нацполиции Украины сообщили, что в Ивано-Франковской области из-за наводнения подтоплены 570 населенных пунктов и более 7 тыс. домохозяйств. По данным ведомства, полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались ли там люди или домашние животные, помогают из подтопленных жилых домов выносить уцелевшее имущество граждан, продолжают обеспечивать охрану общественного порядка, а на дорогах регулируют движение транспорта на проблемных территориях.

Из-за непогоды и поднятия уровня воды в реках перекрыто движение транспортных средств в Галицком и Тлумачском районах.

По последним данным, 18 населенных пунктов остаются без электроснабжения. Полицейские охраняют жилища граждан, чтобы избежать мародерства.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за паводка погибли три человека.-0-

Три человека погибли в Украине из-за непогодыТри человека погибли в Украине из-за непогоды
Подтопленными оказались 197 населенных пунктов, из них 165 - в Ивано-Франковской области. Обесточены 120 населенных пунктов в шести областях.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
паводки Украина
Новости рубрики В мире
Здание МВФ в Париже. Фото Reuters МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году
Фото Global Look Press США могут ввести пошлины на импорт товаров из европейских стран на $3,1 млрд
Фото из архива В Молдове до 15 июля продлили режим чрезвычайного положения в здравоохранении
Фото n В Сербии режим ЧС из-за наводнений расширен на 20 муниципалитетов
Фото из архива Коллективного иммунитета к COVID-19 можно достичь при уровне 43% - ученые
Фото из архива В Австрии с июля разрешат проводить спортивные мероприятия
Главное
Лукашенко присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве
В Беларуси выздоровели и выписаны 40 136 пациентов с COVID-19
Соцобъекты и промышленность - Сергеенко с рабочей поездкой посетил Мозырь
Три "золота" Superior Taste Award - у Минского завода виноградных вин
Топ-новости
Лукашенко возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Правительство рассмотрело ситуацию на рынке труда
К решению проблемы конкретного человека надо подходить системно - Чуприс
Средняя зарплата в Беларуси в мае составила Br1227,9
Экономия - 5000 рублей! Покупка квартиры онлайн - не только удобно, но и выгодно!
Летопись фестиваля национальных культур от фотокора БЕЛТА представили в Гродно
"Атомная работа": где готовят кадры для БелАЭС и какой набор будет в этом году
Минобразования: в Беларуси созданы все условия для поддержки и самореализации молодежи
Правительство заинтересовано в новых подходах к празднованию Дня белорусской письменности
МАРТ подготовил памятки для торговли и общепита по профилактике COVID-19
Четыре станции минского метро планируется ввести в эксплуатацию в августе
По амнистии на свободу в Беларуси вышли более 540 осужденных
Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 27 июня
Карпенко: педагог должен стать для ученика путеводителем в потоке информации
Зампред Верховного суда: в обновленных КоАП и ПИКоАП нашли отражение запросы белорусского общества
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.