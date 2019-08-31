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31 августа 2019, 19:05

Ситуация с паводком в Хабаровском крае ухудшается

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Дальнем Востоке по-прежнему сохраняется высокая паводковая опасность. Накануне там весь день шли проливные дожди. Снова поднялась вода в реке Амур в Хабаровском крае, сообщает телеканал "МИР 24".

Количество подтопленных паводком частных жилых домов в регионе за сутки увеличилось почти на 40 – с 99 до 138. В зоне подтопления находится около 1800 дачных участков.

Сотрудники МЧС ведут круглосуточное дежурство в регионе. Они проверяют обстановку с помощью беспилотников, сооружают дамбы, оказывают необходимую помощь населению.

В регионе работают три пункта временного размещения. Сейчас в них находится 24 человека, в том числе восемь детей.

В Приморье ситуация улучшается: за сутки паводковая вода ушла почти с 30 придомовых территорий. Остаются подтоплеными 103 придомовые территории в Пожарском районе, Владивостоке. Села, где паводок нарушил электроснабжение, подключили к резервным источникам.-0-

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