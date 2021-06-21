Ситуация с распространением COVID-19 в России тяжелая - Песков

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с распространением коронавируса в России тяжелая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает газета "Известия".

"Ситуация тяжелая, тенденции пока скорее плохие, чем хорошие", - заявил Дмитрий Песков.

По его словам, ревакцинация является неизбежной. "Не только вакцинация, но и ревакцинация - для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных, близких", - заявил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что значительный рост числа заболевших COVID-19 наблюдается в Москве и Подмосковье. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сегодня заявила, что власти города не отмечают улучшений в ситуации с распространением коронавируса в городе.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве мэр Сергей Собянин 18 июня продлил дополнительные ограничительные меры в российской столице до 29 июня включительно. Так, будет временно приостановлена работа детских комнат и фудкортов в торговых центрах и других подобных организациях. Ограничения также касаются мест общественного питания, игровых и детских площадок столицы в городских парках и на природных территориях. Также мэр принял решение ограничить массовые мероприятия численностью свыше 1 тыс. человек. Таким образом, фан-зоны для болельщиков и танцполы в городе будут закрыты.-0-