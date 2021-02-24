Ситуация с распространением коронавируса в странах СНГ стабилизируется - Роспотребнадзор

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в странах СНГ стабилизируется, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"В целом в странах СНГ отмечается стабилизация ситуации со снижением новых случаев заболевания COVID-19, чему способствует поддержание высоких показателей тестирования, соблюдение профилактических мер и социальной дистанции, а также старт прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам заседания Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий стран СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней.

Также отмечается, что на фоне постепенного возобновления трансграничного перемещения важно использовать современные инструменты санитарно-карантинного контроля въезжающих, в частности мобильные приложения, обеспечивающие передачу результатов тестирования в электронном виде. Подобные решения уже успешно применяются в России и ряде других стран СНГ.-0-