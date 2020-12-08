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08 декабря 2020, 15:35

СК предъявил обвинение директору спорткомплекса в Астрахани, где дети отравились хлором

Скриншот из видео ТАСС
Скриншот из видео ТАСС

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет предъявил обвинение исполняющему обязанности директора спорткомплекса "Динамо" в Астрахани, где хлором отравились 32 человека, в том числе 20 детей, сообщает ТАСС.

В пресс-службе СК РФ по Астраханской области сообщили, что, по предварительным данным, работник комплекса перепутал баки, в результате смешивания двух жидкостей с разным составом произошла химическая реакция с обильным выделением газообразного вещества, содержащего хлор. Происшествие случилось в первый рабочий день сотрудника. Мужчину допустили к исполнению служебных обязанностей без проведения инструктажа.

По данным пресс-службы СК, назначено 30 судебно-медицинских экспертиз, по отобранным в ходе осмотра места происшествия образцам проб воды и воздуха назначены химические экспертизы. -0-

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