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23 октября 2020, 10:52

СК РФ назвал основную версию причины загрязнения Авачинского залива на Камчатке

Фото СК РФ
Фото СК РФ

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет РФ рассматривает природную причину в качестве основной версии загрязнения Авачинского залива на Камчатке. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По результатам проведенных биохимических экспертиз признаков токсического отравления у лиц, обратившихся за медицинской помощью, не выявлено. В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено. Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона", - сказала она.

По словам Светланы Петренко, установлено, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не происходило. "Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года", - отметила представитель СК РФ.

На месте происшествия продолжает работать следственная группа. В ее состав входят 20 следователей и криминалистов центрального аппарата СК России. Проверяются различные версии загрязнения. На данный момент осмотрены акватория и прибрежная территория Авачинского залива протяженностью более 200 км, а также районы, прилегающие к местам захоронения вредных веществ. Пробы донных отложений, воды и грунта также исключили возможность загрязнения из указанных объектов.

Проводятся физико-химические, экологическая и судебно-медицинские экспертизы, их выполняют ведущие экспертные учреждения и научные центры. "После всех экспертиз по результатам расследования уголовного дела будет принято процессуальное решение", - отметила Светлана Петренко.

Она напомнила, что уголовное дело расследуется в Главном следственном управлении СК РФ по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных (ч.2 ст.247, ч.2 ст.252 УК РФ).

В конце сентября жители Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже на берегу Авачинского залива Тихого океана, а также о выброшенных на берег мертвых морских животных. Серферы жаловались на временное ухудшение зрения и появление раздражения на коже после заплывов. 3 октября Минприроды РФ по Камчатскому краю заявило о превышении уровня нефтепродуктов и фенолов на нескольких участках залива. Следственный комитет России 7 октября возбудил уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ в связи с загрязнением и гибелью морских животных в акватории Камчатки.-0-

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