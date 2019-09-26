СК РФ назвал основные версии жесткой посадки Boeing в Барнауле

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следствие рассматривает две основные причины жесткой посадки самолета Boeing 767-300 в Барнауле. Инцидент мог произойти из-за ошибки пилотов или некачественного технического обслуживания воздушного судна, сообщили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления СК РФ на транспорте.

В ведомстве отметили, что точная причина инцидента станет известна после ряда экспертиз, изучения большого объема документов. "Срок предварительного следствия составит два месяца, необходимо провести следствие в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, жесткая посадка Boeing с возгоранием стойки шасси произошла в аэропорту Барнаула 25 сентября в 17.21 по московскому времени. На борту самолета компании Azur Air находились 344 человека: 334 пассажира и 10 членов экипажа. Задымление было ликвидировано, пассажиров эвакуировали по надувным трапам. За медицинской помощью в результате инцидента обратились 49 человек, один человек госпитализирован.-0-