СК РФ опубликовал предварительные итоги расследования пожара в "Зимней вишне"

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет РФ в годовщину трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где 25 марта 2018 года при пожаре погибли 60 человек, обнародовал предварительные итоги расследования, сообщает ТАСС.

"Бесчисленные нарушения при строительстве, пренебрежение элементарными противопожарными нормами, неработающая система пожаротушения - владельцы комплекса в погоне за прибылью пытались везде, где возможно, сократить расходы. И в первую очередь экономили на безопасности людей. Имели место сомнительные акты проверок, строительные проекты, которые не соблюдались, докладные, которые никуда не отправлялись", - говорится в видеосюжете, подготовленном СК.

Общий объем материалов следствия составил более 800 томов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 - родственники погибших в огне. В ходе следствия были проведены свыше 400 судебно-медицинских, медико-генетических и других экспертиз. Только осмотр площади пожара - более 17 тыс. кв.м - продолжался несколько суток.

"Очевидно, что при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, сотрудники Госстройнадзора на многое закрыли глаза", - добавила представитель СК.

Светлана Петренко напомнила, что следователи СК в рамках трех уголовных дел привлекли к ответственности 15 человек. Впервые в истории к уголовной ответственности привлечены пожарные за действия по тушению пожара и спасению людей.

Следователи помогли потерпевшим подготовить гражданские иски о возмещении ущерба, в том числе морального вреда, более чем на 2 млрд российских рублей. В ходе следствия арестовано имущество обвиняемых на 700 млн российских рублей.

После кемеровской трагедии была проведена также ревизия законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, уже в ближайшее время в него будут внесены изменения, подготовленные в том числе Государственной думой. На рассмотрении Госдумы находится законопроект, возвращающий МЧС право участвовать в приемке объектов строительства, из которой пожарные инспекторы были исключены более десяти лет назад. Кроме того, будет дано четкое определение термину "объект с массовым пребыванием людей". МЧС получит право проверять эти здания целиком, независимо от количества юридических лиц, которые им владеют или арендуют в нем помещения.-0-