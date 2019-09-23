СК РФ установил обстоятельства убийства Михаила Круга

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские следователи установили причастных к убийству певца Михаила Круга, совершенного в 2002 году. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, убийство певца не планировалось - преступники хотели похитить антиквариат и ценности, а непосредственный убийца шансонье сам был убит в 2003 году, в связи с чем уголовное дело прекращено.

В ходе следствия осужденный к пожизненному лишению свободы за совершение заказных убийств член банды "Тверские волки" Александр Агеев дал признательные показания о нападении на дом Михаила Круга с еще одним участником банды Дмитрием Веселовым. Александр Агеев указал мотивы, по которым они проникли в дом потерпевшего, пояснив, что убийство певца не планировалось. Соучастники намеревались лишь похитить антиквариат и ценности. Предполагалось, что на момент нападения Михаила Круга не должно было быть дома. Когда же певец с семьей неожиданно вернулись домой, Дмитрий Веселов напал на тещу шансонье, в Михаила Круга выстрелил два раза, после чего убил собаку, охранявшую холл первого этажа.

По данным следствия, Дмитрий Веселов был убит в марте 2003 года еще одним участником банды "Тверские волки" Александром Осиповым, также в настоящее время отбывающим наказание в виде пожизненного лишения свободы. Мотивом преступления стала месть за убийство Михаила Круга. Александр Осипов рассказал следствию, что был знаком с певцом, являлся поклонником его творчества и, узнав, что в смерти певца виновен Дмитрий Веселов, застрелил его в лесном массиве на территории Кимрского района Тверской области.

Русский поэт и бард, известный автор и исполнитель песен в жанре русский шансон Михаил Круг скончался 1 июля 2002 года в возрасте 40 лет.-0-