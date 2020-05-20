СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения Ми-8 в Подмосковье

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения военного вертолета Ми-8 в подмосковном Клину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"19 мая в военный следственный отдел СК РФ по Солнечногорскому гарнизону от командира войсковой части 04775 поступило сообщение о крушении в районе озера Удельное городского округа Клин Московской области вертолета Ми-8. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.351 УК РФ ("Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия")", - сообщили в СК РФ.

Следователи изъяли бортовые самописцы вертолета, проводятся детальный осмотр места крушения и выемка предполетной документации и образцов топлива. Также осмотрены тела погибших членов экипажа, назначены судмедэкспертизы. "Ведется работа по поиску очевидцев аварии", - добавили в СК.

Как сообщалось, 19 мая в 19.35 по московскому времени вертолет Ми-8 с экипажем из трех человек выполнил взлет с аэродрома в Клину. В 19.59 по московскому времени экипаж вертолета перестал выходить на связь. По данным Минобороны РФ, при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 км от Клина вертолет совершил жесткую посадку на безлюдной местности. В результате жесткой посадки экипаж от полученных ранений погиб. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. Полет выполнялся без боекомплекта.-0-