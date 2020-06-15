СК РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Москве

15 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы на Ленинском проспекте в Москве, в результате которой были ранены двое полицейских. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) УК РФ ", - сказала она. Юлия Иванова подтвердила, что в результате стрельбы на проезжей части вблизи жилых домов на Ленинском проспекте пострадали сотрудники правоохранительных органов.
На место пришествия выехал руководитель Главного следственного управления СК России по Москве Андрей Стрижов. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, один сотрудник полиции находится в тяжелом состоянии. При задержании стрелок был ранен.-0-