СК РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Москве

15 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы на Ленинском проспекте в Москве, в результате которой были ранены двое полицейских. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Неизвестный обстрелял сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве По словам источника, стрельба началась в тот момент, когда сотрудники ДПС остановили машину для проверки. "По предварительным данным, стрелявший - водитель этого автомобиля", - сказал источник.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) УК РФ ", - сказала она. Юлия Иванова подтвердила, что в результате стрельбы на проезжей части вблизи жилых домов на Ленинском проспекте пострадали сотрудники правоохранительных органов.

На место пришествия выехал руководитель Главного следственного управления СК России по Москве Андрей Стрижов. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, один сотрудник полиции находится в тяжелом состоянии. При задержании стрелок был ранен.-0-