СК России начал проверку после инцидента с самолетом в аэропорту Саратова

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи проводят проверку по факту инцидента в аэропорту Саратова, где самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет, прибывший из Сургута, выкатился за пределы ВПП. На борту находились 112 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным пресс-службы компании "Саратовские авиалинии", в результате никто не пострадал.-0-