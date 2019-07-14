СК России начал проверку после инцидента с самолетом в аэропорту Саратова

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи проводят проверку по факту инцидента в аэропорту Саратова, где самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает ТАСС.
Самолет, прибывший из Сургута, выкатился за пределы ВПП. На борту находились 112 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным пресс-службы компании "Саратовские авиалинии", в результате никто не пострадал.-0-
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