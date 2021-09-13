СК России назвал основные версии крушения L-410 в Иркутской области

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет рассматривает две основные версии крушения самолета L-410 в Иркутской области - отказ техники и ошибку пилотирования, сообщает ТАСС.

"В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники", - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко, добавив, что уголовное дело передано в центральный аппарат СК.

"По поручению председателя Следственного комитета уголовное дело для наиболее полного расследования передано в Главное следственное управление СК", - сказала она. Оно расследуется по ч.3 ст. 263 (нарушение правил эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц) УК РФ.

Также сообщается, что на месте крушения самолета был найден второй бортовой самописец. Ранее в прокуратуре заявили об обнаружении первого самописца. В ведомстве уточнили, что самолет полностью разрушен, следов пожара нет. Допросить выжившего пилота пока нет возможности, так как он находится в шоковом состоянии. Это осложняет выяснение обстоятельств случившегося.

Самолет L-410 совершил жесткую посадку вечером 12 сентября недалеко от села Казачинское, которое находится примерно в 500 км от Иркутска. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. По уточненной информации, четыре человека погибли, 12 пострадали.-0-

Найден один из черных ящиков потерпевшего крушение в Иркутской области самолета