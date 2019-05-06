СК России назвал версии крушения самолета в аэропорту Шереметьево

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следствие рассматривает несколько версий крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, среди которых как недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, так и техническая неисправность с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.
На данный момент изъяты черные ящики и взяты образцы топлива из баков авиалайнера.
В аэропорту Шереметьево 5 мая аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб.-0-
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