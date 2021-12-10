СК России предъявил окончательное обвинение устроившему стрельбу в казанской школе

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение Ильназу Галявиеву, напавшему на школу в Казани. Экспертиза признала его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности, сообщила сегодня журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, пишет ТАСС.
"На основании собранных по уголовному делу доказательств ему предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям УК РФ - убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества", - сказала Петренко. В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.
"Вину Галявиев признал в полном объеме, в содеянном раскаялся", - добавила она.
Согласно материалам уголовного дела, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении".
Нападение на гимназию в столице Татарстана было совершено 11 мая. Бывший выпускник образовательного учреждения Ильназ Галявиев открыл огонь в здании, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. Жертвами нападения стали семеро детей и двое взрослых. Всего в результате атаки пострадали 23 человека, 20 из них - несовершеннолетние.-0-