СК России возбудил дело о халатности из-за несвоевременного информирования о ЧП в Норильске

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации в связи с разливом топлива в Норильске. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следователи также ходатайствуют об аресте начальника цеха ТЭЦ Вячеслава Старостина, задержанного по уголовному делу о разливе топлива в Норильске. От дачи показаний он отказался. "В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение", - сообщила представитель СК.

К ликвидации разлива привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива. На месте заменен грунт, территория обработана специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен во временное хранилище.

Проверка Росприроднадзора на месте разлива нефтепродуктов в Норильске займет 20 дней. Глава ведомства Светлана Радионова заявила, что такой способ утилизации разлившихся нефтепродуктов, как сжигание, не рассматривается.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. куб.м нефтепродуктов на площади 180 тыс. кв.м, которые попали в грунт и водные объекты. 3 июня стало известно, что предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске превышена в десятки тысяч раз, в грунт попало около 6 тыс. т нефтепродуктов, в водные объекты - порядка 15 тыс. т. В этот же день президент России Владимир Путин одобрил введение режима ЧС федерального уровня.-0-

В Норильске из-за разлива нефтепродуктов объявлена ЧС ЧП произошло на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании 29 мая, когда легковой автомобиль врезался в резервуар с топливом на ТЭЦ в Норильске. Произошла разгерметизация резервуара и начался пожар.

Площадь загрязнения нефтепродуктами в Норильске составила 180 тыс. кв.м На территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. т нефтепродуктов, которые попали в грунт и водные объекты в районе Надеждинского металлургического завода.