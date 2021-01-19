СК России возбудил дело о халатности после схода лавины в Карачаево-Черкесии

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после схода лавины на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское следственное управление СК РФ.
"После установления первоначальных обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека)", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, днем 18 января в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара лавина сошла на горнолыжную трассу. Под снегом оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, было повреждено кафе. В результате ЧП погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов.
Утром 19 января спасатели возобновили работы по расчистке снега на месте происшествия.-0-