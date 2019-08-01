СК России возбудил уголовное дело о пожарах в Сибири

1 августа, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело о масштабных лесных пожарах в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"В отношении должностных лиц регионального Министерства лесного хозяйства Красноярского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - уточнили в СК. Проводятся обыски в краевом Министерстве лесного хозяйства, региональном управлении МЧС и лесопожарном центре, где изымаются интересующие следствие документы.

Следствие считает, что "с 22 марта по 1 августа должностные лица Министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров". Из-за этого пожары распространились на значительные территории.

Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин направил следователей центрального аппарата СК в пожароопасные регионы страны для установления причин лесных пожаров. В состав группы вошли наиболее опытные следователи, криминалисты и эксперты. Они в том числе проверят, как осуществлялось предотвращение лесных пожаров. Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных следственных органов в Якутии, Бурятии, Красноярском крае, Иркутской области установить все обстоятельства распространения пожаров в лесах.

Замначальника центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин проинформировал, что ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний. "В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов, - сказал он. - Скажем прямо: муниципальные образования и регионы не справились с ситуацией, и она вышла на федеральный уровень реагирования".

По данным федеральной Авиалесоохраны на 31 июля, в России горит почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной местности). Самая большая площадь пожаров - в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае (более 1 млн га) и Иркутской области (около 700 тыс. га).-0-