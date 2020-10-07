СК России возбудил уголовное дело по факту загрязнения на Камчатке

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ в связи с загрязнением и гибелью морских животных в акватории Камчатки, сообщает ТАСС.

Дело расследуется по статьям "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "загрязнение морской среды". По первой статье предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, по второй - до двух лет.

В рамках расследования дела следователи устанавливают все возможные источники загрязнения, в том числе с территорий полигонов, которые прилегают к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа Камчатского края, где находятся захоронения ядохимикатов. В ведомстве сообщили, что первоначальные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, который включает в себя нефтесодержащие компоненты.

Следствие уже установило, что с 1 сентября по 3 октября на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, в бухтах Бабья, Большая Лагерная и Малая Лагерная в границах Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края произошло загрязнение морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом. В результате изменился цвет воды, также было отмечено появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, у двух серфингистов ухудшилось самочувствие, после пребывания в воде они получили химические ожоги роговицы глаз.

В СК сообщили, что сейчас продолжается исследование взятых ранее проб, назначена экологическая судебная экспертиза, решается вопрос о проведении других дополнительных исследований. Виновные лица устанавливаются.-0-

На дне Авачинской бухты на Камчатке погибли почти все морские организмы "На глубинах от 10 до 15 м наблюдается массовая гибель бентоса - 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве", - рассказал научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов.