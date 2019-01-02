СК: следов взрывчатки на месте обрушения части дома в Магнитогорске не обнаружено

2 января, Магнитогорск /БЕЛТА - ТАСС/. Взрывотехники не обнаружили в исследованных завалах дома в Магнитогорске следов взрывчатки. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено", - сказала Светлана Петренко.

Сейчас расследованием причин трагедии занимается следственная группа Главного управления по расследованию особо важных дел СК. "Следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего. Работа по установлению причин трагедии ведется в круглосуточном режиме", - добавила официальный представитель СК.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, погибли девять человек. Продолжаются поиски еще 32 человек, которые могут находиться под завалами.

1 января спасатели обнаружили в развалинах 11-месячного мальчика Ваню, пролежавшего полтора дня под завалом дома. Ребенка спецбортом доставили в Москву, а после - в НИИ детской хирургии. По словам медиков, у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переохлаждение и обморожение.

Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.

В городе объявили режим ЧС, позднее его ввели на всей территории Челябинской области. 2 января объявлено днем траура.-0-