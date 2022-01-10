Скелет десятиметрового ихтиозавра нашли в Великобритании

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В британском графстве Ратленд обнаружены окаменелости «морского дракона», который мог жить более 90 млн лет назад, сообщает BBC.

Ихтиозавра обнаружили во время работ по благоустройству водоема в природном заповеднике Ратленд-Уотер в Великобритании. Один из рабочих наткнулся на окаменелые останки неизвестного существа, после чего на место прибыли палеонтологи.

Исследователи пришли к выводу, что кости принадлежат ихтиозавру - теплокровному, дышащему воздухом морскому хищнику, похожему на современных дельфинов. Ихтиозавры могли вырастать до 25 м в длину и жили от 250 до 90 млн лет назад. Для Великобритании это самая большая находка такого типа.-0-