Склад с боеприпасами взорвался в Багдаде

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В южной части столицы Ирака Багдада взорвался склад с оружием и боеприпасами, сообщает телеканал Sky News Arabia .

Отмечается, что несколько снарядов упало близ посольства США. Американское диппредставительство в правительственном квартале в центре города включило сирены оповещения, предупреждая об опасности.

Взрыв, вероятнее всего, произошел в районе Абу-Дашир на одной из военных баз шиитского народного ополчения. О жертвах или материальном ущербе не сообщается.-0-