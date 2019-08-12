Склад с боеприпасами взорвался в Багдаде

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В южной части столицы Ирака Багдада взорвался склад с оружием и боеприпасами, сообщает телеканал
Отмечается, что несколько снарядов упало близ посольства США. Американское диппредставительство в правительственном квартале в центре города включило сирены оповещения, предупреждая об опасности.
Взрыв, вероятнее всего, произошел в районе Абу-Дашир на одной из военных баз шиитского народного ополчения. О жертвах или материальном ущербе не сообщается.-0-
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