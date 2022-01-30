Склады сгорели в чешском Млада-Болеславе, ущерб уже около $41 млн

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 30 января в городе Млада-Болеславе в 65 км северо-восточнее Праги горели склады. Ущерб может составить 1 млрд крон (примерно $50 млн), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Управления пожарной охраны края Яна Сикору.

"Пожар, который возник в субботу вечером и тушение которого до сих пор продолжается, произошел на Вокзальной улице города Млада-Болеслав, - отметил Ян Сикора. - Сгорели расположенные там складские помещения. Ущерб, по предварительным данным, составил 900 млн крон (около $41 млн) и может возрасти до 1 млрд крон".

Пожар по размерам причиненного материального ущерба стал одним из крупнейших за последние десятилетия в Чехии. Ян Сикора уточнил, что тушение осложнено порывами шквального ветра.

От огня никто не пострадал: персонала в то время на складах не было.-0-