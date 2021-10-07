Skoda сократит производство машин в Чехии из-за недостатка комплектующих

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешская автомобилестроительная компания Skoda из-за недостатка электронных компонентов с 18 октября значительно сократит или полностью остановит производство на своих заводах в Чехии. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель дирекции предприятия Томаш Котера, передает ТАСС.

"Глобальный кризис недостатка электронных компонентов не обошел и компанию Skoda, - отметил он. - С понедельника, 18 октября, и до конца текущего года мы значительно сократим или полностью остановим производство новых машин на заводах в Чехии".

Рабочие чешских заводов Skoda в предстоящие два с половиной месяца сосредоточатся, по словам Томаша Котеры, на завершении сборки автомобилей, находящихся на складских площадках предприятия, где недоукомплектованных машин насчитывается около 50 тыс.

Профсоюз Skoda ранее проинформировал, что рабочие, которые вынуждены оставаться дома из-за приостановки производственного процесса, получают 85% месячного заработка. В эту сумму включены традиционные премии. Skoda в настоящее время переживает самые тяжелые времена за последние 30 лет, прошедшие с момента ее вступления в международный концерн Volkswagen.-0-