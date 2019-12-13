Скончался американский актер Дэнни Айелло

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 87-м году жизни умер американский актер Дэнни Айелло, сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя артиста Трейси Миллер.

Одной из самых известных работ Дэнни Айелло стала роль Тони Розато в фильме "Крестный отец - 2" режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Первый же фильм с участием актера вышел на экраны в 1972 году. Дэнни Айелло снимался в картинах "Однажды в Америке", "Дни радио", "Пурпурная роза Каира", "Леон" и других.

В 1990 году Айелло был номинирован на "Оскар" как лучший актер второго плана за роль в фильме "Делай как надо!" режиссера Спайка Ли. Всего за время карьеры он сыграл около 90 ролей.-0-