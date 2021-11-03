Скончался Джорджи Дэнн

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Испании в возрасте 81 года скончался певец Джорджи Дэнн. Он стал широко известен после выхода песни Casatschok в 1969 году. Он умер на больничной койке, сообщает "МИР24".

Музыкант умер в больнице Пуэрта-де-Йерро в Мадриде. Он находился в лечебном учреждении в ожидании плановой операции на бедре.

Певец родился 14 января 1940 года в Париже. Его отец был кларнетистом в оркестре. Джорджи закончил Парижскую консерваторию, где освоил игру на саксофоне. В 1965 году он отправился в Испанию, чтобы представлять свою родную страну на Средиземноморском фестивале, и с тех пор поселился на полуострове.

Дэнна называли мастером летних хитов – его шлягеры становились очень популярны в летнее время. Его слава пришлась на 1970-е и 1980-е годы. В 1969 он выпустил хит Casatschok («Казачок»), который сделал его известным в России. А в 1980 году вышла его песня Moscu («Москва»). Он создал 303 произведения, в которых выступал как композитор и автор текстов.