Скончался экс-президент Египта Мухаммед Мурси

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер сегодня в Каире в возрасте 67 лет, сообщает телеканал
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По заверениям адвокатов Мурси страдал эпилепсией - в свое время он перенес операцию на мозге.
Мухаммед Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год. Тогда в результате массовых протестов военные отстранили его от власти. Он проходил одним из обвиняемых по ряду уголовных дел, возбужденных против лидеров исламистов, в том числе связанных со шпионажем в пользу Катара, госизменой и нападениями на протестующих. По некоторым эпизодам он был приговорен к смертной казни (за побег из тюрьмы) и пожизненному заключению, однако позднее эти дела были направлены на пересмотр. Судебные разбирательства в отношении Мурси проходили до настоящего момента.-0-
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