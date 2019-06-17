Скончался экс-президент Египта Мухаммед Мурси

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер сегодня в Каире в возрасте 67 лет, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на египетское телевидение.

Как уточняет издание Al Shorouq , это произошло во время заседания суда по делу о шпионаже, где экс-президент проходил главным обвиняемым. Мурси было дано слово, после которого объявили перерыв. В этот момент бывший глава государства упал в обморок и умер, не приходя в сознание. Согласно одной из версий, у него случился сердечный приступ.

По заверениям адвокатов Мурси страдал эпилепсией - в свое время он перенес операцию на мозге.

Мухаммед Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год. Тогда в результате массовых протестов военные отстранили его от власти. Он проходил одним из обвиняемых по ряду уголовных дел, возбужденных против лидеров исламистов, в том числе связанных со шпионажем в пользу Катара, госизменой и нападениями на протестующих. По некоторым эпизодам он был приговорен к смертной казни (за побег из тюрьмы) и пожизненному заключению, однако позднее эти дела были направлены на пересмотр. Судебные разбирательства в отношении Мурси проходили до настоящего момента.-0-