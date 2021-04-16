Скончался народный артист Азербайджана Эльдар Кулиев

16 апреля, Баку /БЕЛТА - АЗЕРТАДЖ/. Народный артист Азербайджана, кинорежиссер и сценарист Эльдар Кулиев умер на 81-м году жизни.

Эльдар Кулиев родился 18 января 1941 года в Баку. В 1960-1966 годах учился на режиссерском факультете Всесоюзного государственного института кинематографии на курсе Сергея Герасимова. С 1967 года работал на киностудии "Азербайджанфильм". Впервые серьезно заявил о себе в 1969 году с выходом фильма "В одном южном городе", которым заложил основу нового этапа в азербайджанском кино.

В 1979 году он снял картину "Бабек", которая по профессионализму, масштабу массовых и батальных сцен не отставала от аналогичных зарубежных фильмов. В те годы фильм "Бабек" был закуплен 52 странами. Эльдар Кулиев - автор множества художественных и документальных фильмов: "Главное интервью", "Счастья вам, девочки…", "Сердце… сердце…", "Низами", "Как прекрасен этот мир…", "Заложник", "Стамбульский рейс", "Записки дервиша". Он также является сценаристом нескольких фильмов. В 1977 году за фильм "Бухта Радости" получил Государственную премию Азербайджана. В 1983-м был удостоен приза Всесоюзного кинофестиваля за фильм "Низами". Преподавал в Азербайджанском государственном университете культуры и искусства. С 1987 года возглавлял экспериментальную молодежную творческую студию "Дебют". Он был президентом Гильдии профессиональных кинорежиссеров Азербайджана с момента ее основания.

В 1982 году был удостоен звания народного артиста Азербайджанской ССР.-0-