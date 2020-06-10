Скончался открывший синдром Кавасаки педиатр

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японский педиатр Томисаку Кавасаки, впервые обнаруживший у маленьких детей редкий воспалительный синдром, в возрасте 95 лет скончался в больнице в Токио. Об этом сообщает японское агентство KYODO.

Томисаку Кавасаки, в честь которого впоследствии и был назван открытый им синдром, умер от старости, уточнили в больнице.

В 1961 году Томисаку Кавасаки впервые столкнулся с неизвестной болезнью у детей, для которой характерны такие симптомы, как высокая температура, кожная сыпь, раздражение и покраснение глаз, а также опухший язык. В течение следующих лет он анализировал десятки похожих случаев, а в 1967 году официально представил научной общественности симптомы этого заболевания.

За исследования в области синдрома Томисаку Кавасаки был удостоен в 1991 году премии Японской академии, в 2006 году педиатра наградили первой премией Японского педиатрического общества.

В последнее время синдром Кавасаки привлек к себе особое внимание мировой общественности. 15 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус обратил внимание на выявленные в Европе и Северной Америке воспалительные случаи у детей, напоминающие некоторыми чертами синдром Кавасаки. 7 мая американский телеканал CBS со ссылкой на представителя управления здравоохранения Нью-Йорка Димитра Даскалакаиса сообщил, что подобные симптомы могли проявляться у детей после того, как они переболели COVID-19 в легкой форме. Синдром Кавасаки чаще всего поражает детей в возрасте до 5 лет и может ограничивать приток крови к сердцу и вызывать воспаление сосудов, а также инфаркт миокарда.-0-