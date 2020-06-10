Скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский и российский писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался в Москве на 79-м году жизни. Как рассказал РБК друг сатирика Лука Затравкин, причиной смерти стали последствия коронавируса.

Болезнь длилась около месяца и проходила в тяжелой форме, какое-то время Анатолий Трушкин был подключен к аппарату ИВЛ. 29 мая российское издание "Собеседник" сообщало, что впервые за три недели в его состоянии наметилась положительная динамика. Тогда же писателя перевели из реанимации в обычную палату.

Анатолий Трушкин родился в 1941 году в Челябинске, куда его семья была эвакуирована из Подмосковья. Окончив МАТИ, он какое-то время работал инженером, однако затем сменил род деятельности. В 33 года окончил Литературный институт, устроился редактором на телевидение, а затем начал писать юмористические произведения. Анатолий Трушкин сам выступал в различных юмористических программах, также его рассказы читали Михаил Евдокимов, Ян Арлазоров, Ефим Шифрин, Владимир Винокур.-0-