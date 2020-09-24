Скончался российский оперный певец Вячеслав Войнаровский

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист Российской Федерации солист Московского академического музыкального театра (МАМТ) им. Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенный солист Большого театра России Вячеслав Войнаровский умер 24 сентября на 75-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС сын артиста Игорь Войнаровский.

"Папа умер сегодня дома, это случилось в два ночи", - сказал сын артиста. Он также уточнил, что причины смерти пока не установлены.

Вячеслав Войнаровский родился 8 февраля 1946 года в Хабаровске. С 1971 по 2017 год был солистом МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, выступал в оперных театрах "Ковент-Гарден" в Лондоне, "Комунале" в Болонье, Большом театре и на других значимых площадках. Был первым исполнителем партий Селлема в "Похождениях повесы" Игоря Стравинского, Мефистофеля в "Огненном ангеле" Сергея Прокофьева, пел в операх "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта, "Кармен" Жоржа Бизе, "Евгений Онегин" Петра Чайковского, снимался в фильмах "Герой ее романа", "Фантазер" и других. В 1999 году ему было присвоено почетное звание Народный артист РФ.-0-