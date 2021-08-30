Скорость автомобилей в Париже ограничили до 30 км/ч

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже с сегодняшнего дня скорость движения автотранспорта почти повсеместно ограничена до 30 км/ч. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Скоростное ограничение введено почти на всех дорогах, за исключением кольцевой, ряда бульваров и авеню. По кольцевой по-прежнему можно ездить со скоростью 70 км/ч, а по опоясывающим город бульварам - со скоростью 50 км/ч в час. Опросы свидетельствуют, что большинство парижан одобряют эту меру.

С помощью ограничения скорости до 30 км/ч мэрия Парижа намерена повысить безопасность дорожного движения в городе и содействовать защите экологии. Ввести это ограничение было одним из обещаний мэра Парижа Анн Идальго в преддверии прошлогодних коммунальных выборов. Кроме того, Анн Идальго увеличила количество велосипедных дорожек в столице и одновременно сократила число автомобильных парковок.-0-