Скоростной поезд частично сошел с рельсов в Чехии

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утром 13 августа в Тишнове (Чехия) сошли с рельсов два последних вагона скоростного поезда, следовавшего из Праги в Брно. Об этом сообщает чешский портал Novinky.cz.

По предварительной информации спасательных служб, из поезда эвакуированы 150 человек. Вагоны не перевернулись, в результате инцидента никто не пострадал.

В данный момент движение на участке, где произошла авария, прервано. Ожидаемое время ввода линии в эксплуатацию - 18.00 по местному времени.

Чешские железные дороги предоставляют альтернативный автобусный транспорт для доставки пассажиров.

Для выяснения причин инцидента начато расследование.-0-