Скоростной поезд сошел с рельсов на севере Италии

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянской провинции Лоди сошел с рельсов высокоскоростной поезд, несколько вагонов опрокинулись. В результате один человек погиб, около 30 пострадали, сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

Инцидент произошел ранним утром 6 февраля. Поезд Frecciarosa 9595 двигался по маршруту Милан - Салерно, он сошел с рельсов недалеко от станции Ливрага, сообщает итальянская газета IlPiacenza.

Причины происшествия выясняются. На месте находятся пожарные команды и машины скорой помощи. Уточняется, что один человек числится пропавшим без вести. После происшествия все поезда в обоих направлениях следовали по обычной линии Милан - Пьяченца с задержкой до 60 минут.-0-